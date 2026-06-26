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Kaynak: AA

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB), haziran ayına ilişkin istihdam piyasası barometresi sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, enstitünün istihdam piyasası barometresi haziranda bir önceki aya kıyasla değişmeyerek 99,6 puanda takılı kaldı. Böylece endeks, 100 puanlık nötr eşiğin altında kalmayı sürdürdü.

Barometrenin istihdam öngörüsünü içeren alt bileşeni, haziranda aylık bazda 0,2 puan azalarak 99,9 puana düştü ve Kovid-19 salgınından bu yana ilk kez nötr sınırın altına geriledi.

IAB’nin açıklamasında, “Bu durum, demografik değişimin iş gücü piyasası üzerindeki giderek belirginleşen etkisini yansıtıyor.” ifadelerine yer verildi.

Verilere göre, 2011 yılından bu yana istihdam bileşeni, işsizlik bileşeninin ortalama 3,7 puan üzerinde seyrediyordu. Ancak 2023'ten itibaren iki göstergenin birbirine yakınsadığı ve günümüz itibarıyla neredeyse eşitlendiği belirtildi.

Avrupa İş Gücü Piyasası Barometresi ise haziran ayında art arda üçüncü ayda da değişim göstermeyerek 100,1 puan seviyesinde geldi.

Bu değerin gelecek aylarda Avrupa iş gücü piyasalarında büyük bir değişiklik yaşanmayacağına işaret ettiği aktarıldı.