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Kaynak: AA

Almanya Federal Konseyi (Bundesrat), İsrail Devleti'nin var olma hakkını alenen reddeden ya da ülkenin yok edilmesi yönünde çağrılar yapan kişilere hapis ve para cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Hessen eyaletinin girişimiyle hazırlanan tasarı, Berlin’de gerçekleştirilen 1067. Genel Kurul'da eyalet temsilcilerinin çoğunluk oyunu alarak kabul edildi.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI VE YAPTIRIMLAR

Yeni yasa tasarısı, antisemitik şiddeti kışkırtma potansiyeli taşıyan söylemleri ağır yaptırımlara bağlıyor.

Kamusal alanlarda veya kalabalık toplantılarda İsrail’in var olma hakkının inkar edilmesi veya devletin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çağrılar yapılması.

Söylenen ifadelerin antisemitik şiddete veya keyfi saldırılara zemin hazırlayacak nitelikte kabul edilmesi.

Suçlu bulunan kişiler için 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası.

SİYASİ GEREKÇE VE HUKUKİ ÇEKİNCELER

Tasarının kabul edilmesinin ardından hem destekleyici hem de eleştirel yönde değerlendirmeler yapıldı.

Tasarıyı savunan Hessen Eyaleti Adalet Bakanı Christian Heinz, bu düzenlemenin İsrail hükümetinin güncel politikalarına yönelik eleştirileri susturmayı amaçlamadığını belirtti. Heinz'a göre asıl hedef, Almanya'da yaşayan Yahudilerin güvenliğini ve yaşam hakkını korumak.

Federal Meclis Bilimsel Hizmetleri ise sürecin hukuki boyutuna dikkat çeken bir değerlendirme hazırladı. Raporda, yalnızca belirli bir siyasi görüşü cezalandırmaya yönelik özel bir ceza düzenlemesinin, Almanya Anayasası'nın ifade özgürlüğünü güvence altına alan maddeleriyle çelişebileceği ve hukuken tartışmalı olabileceği uyarısına yer verildi.

SIRADA NE VAR?

Bundesrat'tan geçen tasarının nihai olarak yasalaşabilmesi için yaz tatilinin ardından Almanya Federal Meclisi'nin (Bundestag) gündemine gelerek burada tartışılması ve oylanması bekleniyor