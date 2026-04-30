Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ilk çeyreğe ilişkin GSYH öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüdü. Piyasa beklentisi olan yüzde 0,2'nin üzerinde gerçekleşen bu büyümede, hane halkı tüketimi ve kamu harcamalarındaki artış etkili oldu.

Destatis'ten yapılan açıklamada, öncü bulguların ihracatta da artışa işaret ettiği belirtildi. Öte yandan, 2025 yılının son çeyreğine ilişkin büyüme verisi yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye aşağı yönlü revize edildi.

Bu arada Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümet, görevdeki birinci yılını geride bırakırken ekonomi yönetiminde iki zorlu başlıkla mücadele ediyor. Kısa vadeli enerji maliyeti artışlarına karşı halkı ve sanayiyi korumak ve uzun vadeli yapısal reformları hayata geçirmek öncelikler arasında yer alıyor.

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan savaş ve küresel ticaret hatlarındaki aksamalar, Alman ekonomisinin orta vadeli görünümü üzerinde ciddi riskler oluşturmaya devam ediyor. Düşünce kuruluşları, yıl başında yüzde 1’in üzerinde öngörülen 2026 büyüme tahminlerini, Orta Doğu kaynaklı enerji arz güvenliği endişeleri nedeniyle yüzde 0,6 seviyesine indirdi.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, büyüme verisine ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'nın büyüme performansını "şaşırtıcı ve etkileyici" olarak nitelendirdi.

Büyüme verisinin Almanya'nın daha iyi durumda olduğunu gösterdiğini belirten Brzeski, buna karşın iyimserliğin sürdürülmesinin riskli olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Brzeski, "Orta Doğu'daki savaş ve fırlayan enerji fiyatları, yapısal reform eksikliğiyle birleşince büyüme görünümünü tehdit ediyor. Enerji fiyatlarındaki şok, artık bir arz zinciri krizine dönüşüyor." ifadesini kullandı.

Alman hükümetinin yüksek enerji maliyetlerine karşı kısa vadeli çözümler ile uzun vadeli reformlar arasında sıkıştığına dikkati çeken Brzeski, şunları kaydetti.

"Bugünkü veriler bir rehavete yol açmamalı. Ekonominin durgunluğa ve reform felcine sürüklenmemesi için bir 'sıfırlanmaya' ihtiyaç var. Savunma ve altyapı yatırımları, kurumsal vergi reformları ve enerji özerkliği stratejisiyle birleştirilirse, bugünkü sürpriz büyüme kalıcı bir normale dönüşebilir."

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZ

KfW Bank Analisti Sebastian Wanke de yılın ilk çeyreğinde kaydedilen performansı "şaşırtıcı derecede iyi bir başlangıç" olarak nitelendirdi.

Wanke, ilk çeyreğin Grönland'daki gerilim ve İran ile yaşanan savaşın yükü altında geçmesine rağmen gelen büyümenin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Veriler, Alman ekonomisi için aslında güçlü bir yıl olabileceğini gösteriyordu ancak İran ile süregelen savaş şu an bu tabloyu bozuyor. Büyümenin yeniden ivme kazanabilmesi için Hürmüz Boğazı'nın hızla trafiğe açılması en büyük temennimiz."