Açıklanan verilere göre banka, ilk çeyrekte 8,67 milyar euro gelir elde ederek 8,55 milyar euroluk piyasa beklentisini aştı.

Net kar ise yıllık bazda yüzde 7,7 artış göstererek 1,91 milyar euroya yükseldi.

FIC GELİRLERİ BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Bankanın sabit getirili menkul kıymetler, döviz ve emtia (FIC) satış ve işlem gelirleri 2,85 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu kalem, 2,87 milyar euroluk piyasa beklentisinin hafif altında kaldı.

VARLIK YÖNETİMİ VE ÖZEL BANKACILIK BEKLENTİLERİ

Banka, varlık yönetimi biriminin yıl geneli net gelirlerinde geçen yıla kıyasla sınırlı bir artış öngördüğünü duyurdu.

Öte yandan özel bankacılık segmentinde, 2026 yılı net gelirlerinin 2025 seviyesinin üzerine çıkmasının beklendiği ifade edildi.

YILIN GERİ KALANI İÇİN TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Açıklanan finansal sonuçlar, bankanın yılın ilk çeyreğinde güçlü bir başlangıç yaptığını ortaya koyarken, bazı iş kollarında beklentilerin altında kalan performansın dengeli bir görünüm oluşturduğu değerlendiriliyor.