Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Alman yazılımcı sosyal medya fenomeni Manuel Otto, Twitch’te canlı yayın açtığı sırada evinde çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi. 30 yaşındaki Otto’nun ölümü, takipçileri ve oyun dünyasında üzüntü yarattı.

Popüler video oyunu Stick Run’ın kurucusu olarak tanınan Alman yazılımcı ve sosyal medya fenomeni Manuel Otto henüz 14 yaşındayken tasarladığı Stick Run ile geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

KOMŞULARI MÜDAHALE ETTİ AMA KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre Otto’nun, Almanya’nın Bavyera eyaletindeki evinde Salı akşamı evinde çıkan yangın sebebiyle hayatını kaybetti. Evden duman yükseldiğini fark eden komşuların müdahale etmeye çalıştığı, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Ekiplerin evde yaptığı incelemede Otto’nun cansız bedenine ulaşıldı. Yerel makamlar ve emniyet birimlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Olayın ardından Twitch’in Otto’ya ait kanalı ve yayın kayıtlarını erişime kapattığı belirtildi. Platformun açıklamasında gelişmeden derin üzüntü duyulduğu ifade edilirken, zor dönemlerden geçen kullanıcıların psikolojik destek hatlarına başvurması çağrısı yapıldı.