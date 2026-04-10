Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, güvenlik riski nedeniyle binlerce elektrikli SUV modelini geri çağırma kararı aldı. Şirketin açıklamasına göre, 2025 model yılına ait G580 EQ teknolojili G-Serisi araçlarda tekerlek cıvatalarının gevşeme ihtimali tespit edildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) yayımladığı bildiriye göre sorun, toplam 3 bin 734 aracı kapsıyor. Teknik incelemelerde, özellikle sert sürüş koşulları ve tekerlek değişimlerinden sonra cıvataların gevşeyebildiği, bunun da tekerleğin araçtan ayrılmasına kadar varabilecek ciddi güvenlik riskleri doğurduğu belirtildi.

Mercedes-Benz, kullanıcıların araçlarını yetkili servislere götürmeleri çağrısında bulunurken, gerekli kontrollerin ve parça değişimlerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.

Türkiye’de yaklaşık 15 milyon TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan elektrikli G-Serisi modellerin geri çağırma kapsamına girip girmediği ise henüz netlik kazanmadı. Mercedes-Benz Türkiye’den konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Lüks arazi aracı segmentinin simge modellerinden biri olan elektrikli G-Serisi’nde yaşanan bu teknik sorun, markanın kalite kontrol süreçlerini yeniden gündeme taşıdı. Şirketin, riskin giderilmesi için yeni nesil bağlantı parçaları kullanacağı bildirildi.