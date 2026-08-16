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Kaynak: AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgilere göre, güvenlik güçleri örgüt kapsamında belirlenen bir adreste detaylı arama yaptı. Soruşturma çerçevesinde cezaevinde bulunan Alihan Kuriş'in firari durumdaki kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e ait adresteki incelemelerde, herhangi bir kaynağa dayandırılamayan toplam 200 kilogram külçe altın bulundu.