Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Denizolgun’un 2016’daki ölümüne ilişkin soruşturmada Adli Tıp Kurumu uzmanı tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporunda “şüpheli ölüm” tespiti yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen tahkikat kapsamında, Denizolgun’un otopsisine ilişkin video kaydı üzerinden alınan 25 Ağustos 2026 tarihli Adli Tıp Kurumu uzmanı bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda ölümle ilgili “şüpheli ölüm” tespitinin yer aldığı bildirildi.

ÖLÜM DOSYASI YENİDEN MERCEK ALTINDA

Başsavcılık açıklamasında, bilirkişi raporundaki “şüpheli ölüm” tespiti karşısında, şikayet edilen Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında ilk etapta “adam öldürme” suçundan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Başsavcılıktan gelen açıklamanın tamamı şöyle;

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 07/09/2016 tarihindeki vefatına ilişkin iddialar üzerine başlatılan tahkikatta; Müteveffanın otopsisine ilişkin video kaydı üzerinden alınan 25/08/2026 tarihli ATK uzmanı prof. dr. bilirkişi raporundaki “şüpheli ölüm” tespiti karşısında; Şikayet edilen Alihan Kuriş vd şüpheliler hakkında ilk etapta “Adam Öldürme” suçundan; 17/10/2016 tarih ve 70898959-101.02-16/76937/4012 sayılı, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin “beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm” raporu altında imzası bulunan doktorlar ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın 24/02/2026, 01/06/2026, 14/07/2026 tarihli, otopsi video kaydının gönderilmesi yönündeki talep yazılarına, özü itibariyle “böyle bir kayıt yoktur” şeklinde cevap veren, ancak 18/08/2026 tarihinde kayıt vardır diyerek, gönderen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında ilk etapta “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan soruşturmaya devam edilmektedir. Fethi kabir işlemi neticesi; Adli Tıp Kurumu ile yapılan yazışma neticesi; ölüm olayına ilk el koyan Riva Polis Merkezi ile yapılan yazışma neticesi; HTS kayıtları; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışma neticesi; Sulh Hukuk Mahkemesindeki tereke dosyasına yazılan müzekkere cevabı; devam eden beyan işlemleri ile toplanacak diğer delillere göre soruşturma işlemleri hassasiyetle ve genişletilerek yürütülecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"

ALİHAN KURİŞ KİMDİR?

Alihan Kuriş, Süleymancılar olarak bilinen cemaatin liderliğini yapıyor. Alihan Kuriş, Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunlarından.

2016 yılında cemaatin önceki lideri olan dayısı Arif Ahmet Denizolgun'un vefatının ardından Alihan Kuriş cemaatin yönetimine geçti ve liderlik konumunu üstlendi.

Yüksek mimar olan Kuriş, cemaat liderliği öncesinde ve sürecinde mimarlık ile inşaat sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyordu.