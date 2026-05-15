Ünlü oyuncu ve sunucu Ali Sunal, Vole YouTube kanalındaki Gol Kralı programında teknik direktör Sergen Yalçının basın toplantılarındaki iletişim tarzına yönelik eleştirilerde bulundu.

Yalçın’ın sık sık kullandığı “Siz anlamıyorsunuz” ifadesinden rahatsızlık duyduğunu belirten Sunal, bu üslubun nezaket kurallarıyla örtüşmediğini söyledi.

Konuşmasına “Bize devamlı ‘anlamıyorsunuz’ diyen bir hocamız var” sözleriyle başlayan Sunal, iletişimde esas olanın karşı tarafı suçlamak değil, kendini doğru ifade etmek olduğunu vurguladı.

Kendi eğitiminden örnek veren Sunal, “Ailemden ve okuldan öğrendiğim şey; karşı tarafa ‘anlamıyorsun’ denmez. Onun yerine ‘anlatamadım’ ya da ‘galiba iyi izah edemedim’ denir. Üsluba dikkat etmek gerekir” ifadelerini kullandı.