Almanya'da yükselen enerji maliyetleri ve ısıtma giderleri sonrası federal hükümet, milyonlarca kiracıyı rahatlatacak tarihi bir reform paketini hayata geçirdi.
Faturalarda devrim niteliğinde karar: Kiracı ile ev sahibi ortak ödeyecek
Almanya’da enerji maliyetleri ve ısıtma giderlerindeki artış sonrası hükümet, 2028 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle fosil yakıt kullanımından kaynaklanan ek masraflara ev sahibini de katacak.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
2028 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan ek masraflar artık sadece kiracının sırtında olmayacak; fatura ev sahibi ile kiracı arasında eşit olarak bölüştürülecek.
Çevre ve İmar Bakanlıklarının üzerinde mutabık kaldığı yeni Isıtma Yasası'na göre; CO2 vergisi, gaz şebeke kullanım bedelleri ve biyogaz ek ücretleri gibi temel maliyet kalemleri 2028’den itibaren %50-%50 oranında pay edilecek.
Hükümet bu kararın gerekçesi olarak, binadaki ısınma sisteminin türüne kiracının değil ev sahibinin karar vermesini gösteriyor.
Dolayısıyla fosil yakıt seçiminden doğan mali sorumluluğun da taraflar arasında ortaklaşa üstlenilmesi hedefleniyor.
SPD Meclis Grup Başkanı Matthias Miersch’in de desteklediği düzenleme, sadece yeni yapılacak kira kontratlarını değil, halihazırda devam eden tüm sözleşmeleri kapsayacak.
Bu sayede iklim koruma önlemlerinin maliyetinin kiracılar için katlanılabilir seviyede tutulması amaçlanıyor.
Reformun bir diğer kritik noktası ise teknolojik dönüşümdeki esneklik oldu. Yeni ısıtma sistemlerinde daha önce şart koşulan yüzde 65 yenilenebilir enerji zorunluluğu kaldırıldı.
Böylece belirli kriterler dahilinde gaz ve petrol bazlı sistemlerin kullanımına bir süre daha kapı açık bırakıldı. Ancak bu esneklik kalıcı değil. "Biyo-merdiven" adı verilen sistemle 2029’dan itibaren kademeli bir geçiş süreci başlayacak ve Almanya, 2040 yılına kadar ısıtmada tamamen çevreci yakıtlara geçiş yapmayı hedefleyecek.