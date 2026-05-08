Ege’de dengeler alt üst: Türk "TUFAN"ı Yunan manşetlerinde

SAHA 2026’nın Parlayan Yıldızı: TUFAN Sahneye Çıktı

İstanbul’da düzenlenen dev fuarın en dikkat çeken ismi, ASELSAN imzalı TUFAN oldu. Kamikaze insansız deniz aracı (İDA) konseptiyle tanıtılan TUFAN, sadece bir silah değil, deniz harbinin yeni kurallarını belirleyecek bir teknoloji olarak tanımlanıyor.