SAHA 2026’nın Parlayan Yıldızı: TUFAN Sahneye Çıktı
İstanbul’da düzenlenen dev fuarın en dikkat çeken ismi, ASELSAN imzalı TUFAN oldu. Kamikaze insansız deniz aracı (İDA) konseptiyle tanıtılan TUFAN, sadece bir silah değil, deniz harbinin yeni kurallarını belirleyecek bir teknoloji olarak tanımlanıyor.
Ege’de dengeler alt üst: Türk "TUFAN"ı Yunan manşetlerinde
Türk savunma sanayiinin SAHA 2026 fuarında görücüye çıkardığı yeni kamikaze İDA’sı TUFAN, komşuda kelimenin tam anlamıyla şok etkisi yarattı. Yunan basını, "Acilen önlem almalıyız" diyerek tehlike çanlarını çalıyor.
Yunan Basınında "Tufan" Paniği: "Dengeler Değişiyor"
Yunanistan merkezli savunma sitesi Pentapostagma, TUFAN’ın tanıtılmasını manşetlerine taşıdı. Haberde, Türkiye’nin bu hamlesiyle Ege ve Doğu Akdeniz’deki askeri dengeleri kendi lehine çevirecek kritik bir eşiği geçtiği vurgulandı.
Radarda Hayalet, Denizde Roket: 50 Knot Hız!
TUFAN’ı tehlikeli kılan en büyük özelliği hızı ve tasarımı. 50 knot’un (yaklaşık 93 km/s) üzerine çıkabilen bu "deniz dronu", düşük radar kesit alanı sayesinde modern savaş gemilerinin sensörlerine yakalanmadan hedefine sızabiliyor.
Yapay Zekâlı Sürü Saldırısı: Savunma Hatlarını Felç Edebilir
Tek bir TUFAN bile büyük bir tehditken, ASELSAN’ın üzerinde durduğu "sürü" konsepti uykuları kaçırıyor. Onlarca otonom aracın yapay zekâ koordinasyonuyla aynı anda saldırması, en gelişmiş hava savunma sistemlerini bile doygunluk noktasına getirerek etkisiz bırakabiliyor.
"Limanlara Sızabilir, Amiral Gemilerini Avlayabilir"
Analizlere göre TUFAN; özellikle Ege gibi girintili çıkıntılı kıyılarda, liman sızma operasyonları ve yüksek değerli deniz hedeflerine yönelik asimetrik saldırılar için biçilmiş kaftan. İnsanlı platformların riskli olduğu bölgelerde "görünmez bir suikastçı" görevi görüyor.
Elektronik Harbe Karşı Tam Bağışıklık
Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki tecrübelerle geliştirilen TUFAN, GNSS (uydu) sinyallerinin kesildiği ortamlarda bile görev yapabiliyor. Mesh ağ yapısı ve otonom karar alma mekanizması sayesinde, iletişim kopsa dahi hedefini bulup imha etme yeteneğine sahip.
Teknik Detaylar: Küçük Gövde, Büyük Yıkım
8 metre uzunluğunda ve 1,8 metre genişliğindeki bu devrimsel araç, su jeti tahrik sistemiyle donatılmış. Yaklaşık 200 deniz mili menzili olan TUFAN, ana gemi desteğine ihtiyaç duymadan kıyı şeridinden açık denizlere kadar operasyon icra edebiliyor.
"Geleneksel Donanmalar Çaresiz Kalabilir"
Yunan analistler, milyonlarca dolarlık savaş gemilerinin, çok daha ucuz olan TUFAN sürüleri karşısında savunmasız kalabileceğine dikkat çekiyor. Pahalı savunma füzelerinin, bu ucuz ve hızlı araçları durdurmaya çalışırken mühimmat stoklarını hızla tüketeceği öngörülüyor.
Komşudan "Acil Tedarik" Çağrısı
Pentapostagma, Yunan hükümetine seslenerek; "Kendi teknolojimizi geliştirene kadar müttefiklerden acilen kamikaze dron ve İDA satın almalıyız" dedi.
Hatta haberde, bu tehdide karşı ABD yapımı A-10 uçaklarının bile değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.
Türkiye’nin Durdurulamaz Otonom Ekosistemi
Yıldırımhan füzesi ve KUZGUN SİHA’dan sonra gelen TUFAN hamlesi, Türkiye’nin hava, kara ve denizde entegre bir "otonom ordu" kurduğunu kanıtlıyor.
Ege ve Akdeniz’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme giriliyor.