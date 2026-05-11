Fenerbahçe'de şampiyonluk hasretinin sürmesiyle beraber camia tüm dikkatini yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurula çevirdi. Son seçimde 12 bin 68 oy alarak başkanlık makamından ayrılan Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın adaylığını ilan etmesi sonrası takınacağı tavır büyük bir merakla bekleniyordu.

"KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUM"

Adaylık iddialarına son noktayı koyan Ali Koç, yakın çevresine verdiği mesajda sürece dahil olmayacağını kesin bir dille belirtti. Hiçbir adayın yanında saf tutmayacağını vurgulayan Koç, "Aday olmayacağım. Ayrıca kimseyi de desteklemiyorum. Fenerbahçe'nin geleceği için kimi destekliyorsanız ona oy atın." ifadelerini kullandı.

"SEÇİM GÜNÜ OYUMU KULLANACAĞIM"

Sarı-lacivertli kulübün geleceğine dair tek arzusunun başarı olduğunu dile getiren Ali Koç, delegelere hür iradeleriyle hareket etme çağrısında bulundu. Herhangi bir isim üzerinde birleşilmesini istemediğini belirten eski başkan, "Benim bir tercihim yok. Tek düşüncem Fenerbahçe’nin daha güzel günler yaşaması. Bu yüzden de kimseyi desteklemeyeceğim. Herkes gibi seçim günü gidip oyumu kullanacağım." diyerek tarafsızlık duruşunu netleştirdi.

Bu hamle, adaylık yarışındaki Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kanadında dengeleri değiştirirken; üyelerin bu süreçte projelere odaklanacağı ve iki adayın da saha çalışmalarına hız vereceği öngörülüyor.