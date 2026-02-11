DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son günlerde artan transferlere tepki gösterirken hem iktidarı hem de ana muhalefet partisi CHP'yi eleştirdi.

DEVA Partisi lideri Babacan, yaşananlara dikkat çekerek "Ülkemizde siyasetin seviyesi bu kadar düşmemeli arkadaşlar. Yazık… Gerçekten çok yazık. İktidarla ana muhalefet sanki anlaşmış, bu milleti siyasetten bezdirmeye ant içmişler. Mesele ilkesizlikse; gayet güzel uzlaşıyorlar. Mesele seviyesizlikte; gayet rahat buluşuyorlar. Mesele rantsa, yeri geliyor, belediye meclislerinde gayet iyi anlaşıyorlar. Olansa millete oluyor. Olan, milletimizin demokrasiye olan inancına oluyor" ifadelerini kullandı.

Babacan, Yeni Yol Grup toplantısında şunları söyledi:

"Millet sandığa gidiyor, iradesini ortaya koyuyor, vekilleri ve yerel yöneticileri seçiyor;

Ama daha pusuladaki mührünmürekkebi kurumadan, o iradeye baskı yapılmaya başlanıyor.

İktidardakiler, seçimle alamadıklarını,masa başında almaya çalışıyorlar.

Kimine sopa göstererek, kimine havuç vererek, sandıktan çıkanları istifa ettirip iktidar saflarına zorluyorlar.

Sonra ne oluyor?

Bir bakıyoruz, sandıkta kaybedilen belediyeler bir şekilde iktidarın olmuş.

Soruyorum size:

Bunun adı demokrasi midir?

Bunun adı millet iradesi midir?

Baskı altında yapılan tercihin adı özgürlük olmaz.

Zorla değiştirilen iradenin adı demokrasi olamaz.

Sandıkta kazanamadığını, devletin gücünü kullanarak ele geçirmek ne ahlaka sığar, ne de demokrasiye.

Belediyelere yapılan baskı ve dayatmalar, aslında doğrudan milletin iradesine yapılmaktadır.

Sandığı sadece kazanınca hatırlayanlar, kaybettikleri yerlerdesandığı yok saymayı alışkanlık haline getirdiler.

Usul, teamül, etik, kural, kanun ne varsa ayaklar altına alıyorlar; hiçbir

eleştiriyi görmüyorlar, duymuyorlar, umursamıyorlar.

Peki ya Ana muhalefet?

Daha dün ittifakta beraber oldukları partilerin milletvekillerini davet edip, pişkin pişkin rozet takarken gayet rahatlar.

Ancaak, kendilerinden ayrılıp başka partilere geçenlerin arkasından yapmadıkları hakaret yok, etmedikleri küfür yok.

Ben dinlemekten, izlemekten, hicap duyuyorum .

Ülkemizde siyasetin seviyesi bu kadar düşmemeli arkadaşlar.

Yazık… Gerçekten çok yazık.

İktidarla ana muhalefet sanki anlaşmış, bu milleti siyasetten bezdirmeye ant içmişler.

Mesele ilkesizlikse; gayet güzel uzlaşıyorlar.

Mesele seviyesizlikte; gayet rahat buluşuyorlar.

Mesele rantsa, yeri geliyor, belediye meclislerinde gayet iyi anlaşıyorlar.

Olansa millete oluyor.

Olan, milletimizin demokrasiye olan inancına oluyor."

'28 ŞUBAT ZİHNİYETİ BİTMEDİ'

Ali Babacan, kadınları kılık-kıyafet üzerinden hedef alınmaya devam ettiğini, 28 Şubat zihniyetinin bitmediğini öne sürerken kendi yaşadığı bir diyaloğu da aktardı.

AKP'li Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in kıyafeti üzerinden hedef alındığı tartışmaya değinen Ali Babacan şöyle devam etti:

Üzülerek söylüyorum; hâlâ bir kadın,kılık kıyafeti, inancı veya yaşam tarzı üzerinden hedef alınabiliyor.

Onuru ve kişiliği, kılık kıyafeti üzerinden aşağılanmaya çalışılıyor.

Hadsizin biri çıkıyor, şalvarından başörtüsüne başlıyor saydırmaya.

Bu haddini bilmez şahıs, her ne kadar kendi partisi tarafından derhal disipline verilmiş olsa da;

Bu olay her nekadar tekil bir örnek olarak görülmeye çalışılsa da;

Biz, derinlerde canlı duran bu zihniyetin gayet iyi farkındayız.

Kadınları, kıyafetleri yüzünden yargılayan bu köhne kafaya sahip olanların sayıca hiç de az olmadığınınfarkındayız.

Zaman zaman açığa çıkıp hortlayan, dile sirayet bu ve benzeri vakalar tekil örnekler değil, farkındayız.

Biz bu zihniyetle mücadele etmek için buradayız arkadaşlar.

Biz bu dili, bu zihniyeti 28 Şubatlardan tanıyoruz.

Biz bu dili, kapatma davalarından, ‘Bu hanıma haddini bildiriniz’ diyenlerdentanıyoruz.

Biz bu dili, eşimizin dostumuzun, partili yol arkadaşlarımızın maruz kaldığı muamelelerden, bakışlardan tanıyoruz.

Bazıları diyor ki, “Efendim Türkiye’de bu meseleler bitti artık”.

Bitmedi arkadaşlar bitmedi..

İnanın, bu zihin yapısı derinlerde duruyor.

Bakın 2023 seçimlerine giderken İstanbul’un ileri gelenlerinden birisi bana ne dedi biliyor musunuz?

Ali Beycim dedi, siz şimdi seçimi kazanırsanız “sıkmabaş” hala devam edecek mi? Diye bana sordu.

Bana soruyor bana.

Hiç utanmadan, sıkılmadan.

Allah korusun, bu zihniyetin eline şöyle ya da böyle bir iktidar imkanı geçse, kim bilir neler neleryapacaklar.

Bugün için yutkunup içlerinde tuttukları nefreti, kürsülerde haykıracaklar.

Kim bilir o zaman kimlere parmak sallayacaklar.

Ele geçirdikleri küçücük bir aralıkta bile bize parmak sallayanları hatırlıyorsunuz değil mi?

Bir resepsiyon karesi üzerinden üzerimize çullanmaya çalışanları hatırlıyorsunuz değil mi?

Hani, derhal haddini bildirdiklerimizi…

İşte aynı kafa… Aynı zihniyet.

Ama hiç endişeniz olmasın. Millet bunlara pabuç bırakmaz.

Bizler bunlara pabuç bırakmayız.

Milletimiz her şeyi izler, sabreder, vakti gelince de söyleyeceğini söyler."