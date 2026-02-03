Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklanması sonrası birçok ekonomist ve siyasetçi tepkisini dile getirdi. TBMM'deki Yeni Yol Grubu liderleri, gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, emeklinin de sorununa dikkat çektiği bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

'İNGİLİZ İŞGALİNE UĞRAMAZSINIZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in İngiliz vatandaşlığına da işaret ederek Arıkan "Enflasyonu aralıkta düşük gösterip ocakta emekliyi açlığa mahkûm etmezseniz İngiliz işgaline uğramazsınız" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Gabar'dan çıkarılacak petrol ile emeklilere refah payı yansıtılacağı sözlerine dikkat çeken Arıkan "TÜİK'in algıları yerine gerçek enflasyonu açıklarsanız emekli için Gabar'dan gelecek petrolü beklemek zorunda kalmazsınız" ifadelerini kullandı.

AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın vekil maaşlarının yetmediğine yönelik açıklamasına atıf yapan Arıkan "Kağıt üstündeki rakamlarda değil de çarşıda pazarda yaşarsanız, 500 bin TL vekil maaşı yetmiyor demezsiniz" dedi.

Arıkan son olarak "TÜİK’in rakamlarındaki ahlak sorunu, Türkiye’nin enflasyon sorunundan daha büyük" dedi.

BABACAN: MAAŞ ZAMMI GASP EDİLDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medyasan TÜİK verilerine ilişkin tepki göstedi.

Babacan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ocak ayı enflasyonu yine %5 civarında.

Yılbaşında emekliye, asgari ücretliye verilen zammın 5 puanı daha yılın ilk ayında enflasyon yoluyla gasbedildi.

Tam 10 sene bu ülkede yıllık enflasyon %6 - 9 gibi rakamlardaydı. Bir zamanlar yılın tamamında gerçekleşen enflasyon rakamı, neredeyse tek bir ayda yaşandı.

Başkanlık sistemine geçilip, yetkinin tek elde toplandığı günden bu yana Türkiye tek haneli enflasyonun yüzünü görmedi.