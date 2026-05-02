DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda gündüz kuşağı programlarında ve dizilerde çarpık ilişkilerin tanıtımının yapıldığını belirtti. "Belki yüz ailenin birinde yaşanan hadiseler, tüm topluma yayılmış gibi gösteriliyor" diyerek bu diziler ve programlar üzerinden riskli genellemeler yapıldığını belirtti.

Dizilerde mafyaların, suç örgütlerinin ve şiddetin normal gibi gösterildiğini ve meşrulaştırıldığını söyledi. Televizyon kanallarının AK Parti hükümetinin kontrolünde olduğunu vurgulayan Babacan, "bunu sadece reyting ve reklam geliri meselesi olarak görmek mümkün değil" dedi.

Bu diziler ve programlar üzerinden, toplumsal hafızaya "ülkenin geldiği noktanın sorumlusu halkın kendisidir" mesajının işlenmek istendiğini söyledi. "Ben de onlara diyorum ki, hadi oradan" dedi