Ali Babacan, Yeniyol Grubu'nda yaptığı konuşmada, polisiye tedbirler ve kayyum politikasının sonucunun ekonomide felaket olacağını belirterek, "Açık söyleyeyim; bunun sonu mal kıtlığı, bunun sonu daha da yüksek enflasyon, başka bir şey değil." diye konuştu.

Yapılandırma formülü: "Faizi sil, ana parayı enflasyona endeksle, 1 yıl ödemesiz 3 yılda öde"

Ali Babacan, Resmi Gazete'de önceki gün yayımlanan yeniden yapılandırmaya ilişkin hükümetin önemli bir çelişkisini ortaya koydu:

"Altı yıl boyunca esnafa yüzde 29 faiz uygulayacağım diyorlar. Adı yeniden yapılandırma ama aslında tecil ve faizli bir taksitlendirme; başka bir şey değil.

Yüzde 29 faiz altı yıl boyunca. Halbuki Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla geçen sene yayımlanan Orta Vadeli Program'da 2027 yılı için hedeflenen enflasyon yüzde 8. Enflasyonun yüzde 9, yüzde 8 seviyelerine düşeceğinin ilan edildiği bir ülkede siz altı yıl boyunca nasıl yüzde 29 faizle insanlardan vergi tahsil edersiniz?

Ya bunlar enflasyonun düşeceğine zaten inanmıyor ya da tefeci faiziyle esnafı ezmeye devam edeceğiz diyor."

Ali Babacan, geçmiş yıllarda uyguladığı yapılandırma formülünü de şöyle açıkladı:

"Yapılandırmanın formülü basittir. Uygulanmıştır, tescil edilmiştir, herkes de memnun olmuştur ve tahsilat da yapılmıştır. Ne yapacaksınız? Borcun üzerindeki faizi sileceksiniz. Ana parayı enflasyona endeksleyip bugüne getireceksiniz. Dondurup bir yıl ödemesiz, üç yıla yayacaksınız. Artık üzerine faiz falan da eklemeyeceksiniz. Birikmiş borç ancak böyle ödenir. Ödeme kolaylığı sağlanmadan birikmiş borç ödenmez, kapanmaz.

Ben açık söylüyorum; bu ülkede enflasyonun suçlusu da sorumlusu da iktidarın kendisidir. Başka hiçbir yerde aramayın.

"DIŞARIDAN GELİP DE BAŞKALARI TÜRKİYE'DE ENFLASYONU OLUŞTURMADI"

Hiç sormuyorlar ya; bu ülkede zamanında enflasyon nasıl iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde tek haneye düştü? On yıl boyunca bu ülkede enflasyon nasıl yüzde 6'larda, 7'lerde, tek hanede seyretti?

Bunlara benzer bir tane uygulama gördünüz mü Allah aşkına? Bir tane kayyum uygulaması gördünüz mü? Bir tane böyle toplu gözaltı gördünüz mü?

Kurumlar işleyecek. Ticaret Bakanlığı işini yapacak, Rekabet Kurulu işini yapacak, yargı da kendi işine bakacak. Gerçekten olanlar bitenler ülkenin ekonomisine, özel sektörüne büyük darbe vurdu, vuruyor. Ve bunun sonu, değerli arkadaşlar, felaket. Açık söyleyeyim; bunun sonu mal kıtlığı, bunun sonu daha da yüksek enflasyon, başka bir şey değil."

"Sayıştay raporlarını karartmak, suça imkân sağlamak ve yanlışları saklamaktır"

Sayıştay'ın önemine işaret eden Ali Babacan, kurumun işlevsiz hâle getirilmesine ilişkin kaygılarını da dile getirdi.

Babacan şöyle konuştu:

Denetçiler Sayıştay raporlarını hazırlıyorlar. Fakat 'okuma kurulları' diye bir şey uydurdular. Sayıştay içerisinde denetçilerin hazırladığı asıl raporlar bu okuma kurullarına giriyor. Okuma kurullarında süzgeçten geçiriliyor ve raporlar daraltılıyor, törpüleniyor. Ancak o törpülenmiş, daraltılmış raporlar kamuoyuna ve Meclis'e geliyor.

Mali şeffaflık ilkesi tamamen yerle bir edilmiş durumda. Sayıştay raporlarında yer alması gereken kritik yolsuzluk tespitleri makaslanıyor. Kuşa çevrilmiş, içi boşaltılmış metinler şu anda Meclis'e geliyor. Kamuoyuna karşı denetim yapıldı algısı oluşturuluyor. Ama işin özüne baktığımızda denetim, gerçek denetim yapılmıyor.

2023 yılında bu raporlarda 324 usulsüzlük bulgusu tespit ediliyor. Bunun sadece 197'si ancak Meclis'e, törpülenmiş ve makyajlanmış şekilde iletiliyor. Bu açık bir karartmadır. Çünkü suç karanlıkta daha çok işlenir. Aydınlıkta, gündüz ortamında, kalabalıklarda kolay kolay suç işlenmez.

Suç tenhada işlenir, karanlıkta işlenir. Sayıştay raporlarını karartmak demek, suça imkân sağlamak, yanlışları saklamak demektir.

Ben hep söylüyorum; doğru hesap vermezden kaçmaz. Eğer işi doğru yapıyorsanız, dürüst yapıyorsanız her zaman hesap vermeye hazır olursunuz. Çünkü suç karanlıkta daha çok işlenir. Aydınlıkta, gündüz ortamında, kalabalıklarda kolay kolay suç işlenmez. Suç tenhada işlenir, karanlıkta işlenir. Sayıştay raporlarını karartmak demek suça imkân sağlamak, yanlışları saklamak demektir."