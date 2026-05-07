Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki bir binanın 3. katında bulunan dubleks dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikten kaynaklı çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüyerek evi dumanla kapladı.

Yükselen dumanları ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor.