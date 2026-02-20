Kayseri Cemevi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 16 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan ilk açıklamada, söz konusu ifadelerin Alevi toplumunu rencide ettiği belirtilerek yetkililerin gereğini yapmasının talep edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, aradan geçen süreye rağmen somut bir adım atılmadığı ifade edildi.

Kayseri Cemevi, Alevi toplumuna yönelik onur kırıcı söylemlere sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 12.00’de Ankara’daki CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.

Açıklamada, “Tüm duyarlı Alevileri, Alevi dostlarını, aydınları, özgürlük ve demokrasi sevdalılarını Ankara’da CHP Genel Merkezi önüne bekliyoruz” çağrısına da yer verildi.

Konuya ilişkin CHP cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer’in partisinin Özvatan İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında, “Aleviler PKK’lı bu partinin düşmanı. Alevileri tanıdıkça MHP’lileri baştacı ediyorum” dediği ve bazı ilçe yöneticilerinin ise bu sözlere tepki gösterdiği iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar üzerine CHP İl Başkanı Ümit Özer yazılı bir açıklama yaparak iddiaları “organize bir karalama kampanyası” olarak nitelendirmişti.