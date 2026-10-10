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Kaynak: İHA

Olay, Dinar ilçesine bağlı Gökçek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (40) idaresindeki 03 HA 322 plakalı minibüs, önünde seyir halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın ardından alev alan minibüste bulunan sürücü, kapıların açılmaması nedeniyle araç içerisinde mahsur kaldı.



Alevlerin sardığı araçta kalan sürücü A.A., yanarak hayatını kaybetti. Sürücünün yakınlarının kendisini kurtarmak için gösterdiği çaba ve "Kurtaramadım" şeklindeki feryatları olay yerinde yürek burkan anların yaşanmasına neden oldu.



Kazada minibüs de yolcu olarak bulunan Y.S. ise hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralı, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.