Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros), son iki yılın şampiyonu İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, devam eden bilek sakatlığı nedeniyle bu yılki turnuvaya katılamayacağını açıkladı.

Dünya 2 numarası tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yapılan testlerin ardından en doğru kararın temkinli davranarak Roma ve Roland Garros’a katılmamak olduğuna karar verdik. Kortlara ne zaman döneceğime durumumu değerlendirdikten sonra karar vereceğiz. Zor bir süreç ama daha güçlü döneceğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.

2026 Fransa Açık, 24 Mayıs’ta başlayıp 7 Haziran’da sona erecek.

Alcaraz, geçen hafta Barcelona Açık’ta sağ bileğinden sakatlanmasının ardından turnuvadan çekilmişti.