Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kritik maçı kazanmak isteyen Fenerbahçe ilk dakikalarda kalesinde golü gördü.

HADERGJONAJ MAÇTA İLK ŞUTU AĞLARLA BULUŞTURDU

Maçta henüz 3. dakikada Florent Hadergjonaj çektiği sert şutla kaleci Ederson'u mağlup ederek Alanyaspor'u öne geçirdi.

ALANYASPOR VE FENERBAHÇE İÇİN SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

Maçın ilk şutunu gole çeviren Hadergjonaj bu sezon Alanyaspor'un en erken golünü atarken aynı zamanda Fenerbahçe'nin de bu sezon yediği en erken golün sahibi oldu.

İLK KEZ 10 DAKİKA DOLMADAN SKOR 1-1 OLDU

Fenerbahçe'nin bu gole cevabı gecikmedi. Talisca 9. dakikada kale önüne doğru yükselen topa kaleciyle savunma arasına girerek kafayı vurdu ve maçta eşitliği sağladı. Bu golle birlikte bu sezon ilk kez 10 dakika dolmadan bir maç 1-1'e geldi.