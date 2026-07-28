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Kaynak: AA

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Balıkçı Barınağı'nda hizmet veren iki ayrı gezinti teknesinin personelleri arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayın ardından harekete geçen Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgede bir inceleme başlattı.

Yapılan denetimlerin ardından olayla bağlantılı olduğu tespit edilen iki ticari tekne zabıta tarafından mühürlendi. Söz konusu işletmelere idari yaptırım uygulanırken, teknelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ilçenin imajına ve kamu huzuruna zarar veren eylemlere kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade etti. Kuralları çiğneyen işletmelere karşı yasal adımların tavizsiz atılacağını belirten Özçelik, zabıta güçlerinin denetimlerine aralıksız devam ettiğini ve emniyet birimleriyle eş güdüm halinde çalışmayı sürdüreceklerini aktardı.