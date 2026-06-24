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Kaynak: İHA

Alanya genelinde fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen proje, özellikle dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştıracak. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik; Başkan Yardımcıları Hasan Can Kamburoğlu, Haydar Uyar ve başkan danışmanları ile birlikte aracı yerinde inceleyerek donanımı hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

Sadece bir sosyal destek projesi olmanın ötesinde, çevreci teknolojisiyle de dikkat çeken Mobil Kuaför Aracı'nın öne çıkan özellikleri şunlar:

-Güneş Enerjisi Sistemi: Araç, tavanına yerleştirilen solar paneller (güneş enerjisi sistemi) sayesinde dışarıdan hiçbir kaynağa ihtiyaç duymadan kendi elektriğini kendisi üretiyor.

-Aynı Anda İki Kişiye Hizmet: Özellikle yayla şenlikleri ve nüfusun yoğunlaştığı dönemler düşünülerek, araç içinde aynı anda iki vatandaşa birden hizmet verebilecek çift koltuklu bir tasarım uygulandı.

-Konfor Detayları: Bir kuaför salonunda olması gereken klima, televizyon, sıcak su ve tüm teknik ekipmanlar araç içinde eksiksiz şekilde yer alıyor.

Projenin temel hareket noktası, merkeze uzaklığı veya fiziksel durumları nedeniyle berber/kuaför hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan vatandaşlar olacak.

-Yaşlı ve Engelli Bireyler: Yaylalarda ve kırsal mahallelerde yaşayan, şehre inmekte güçlük çeken yaşlı ve engelli vatandaşların kişisel bakımları ayaklarına kadar götürülecek.

-Okullara Özel Planlama: Kırsal bölgelerdeki okullarda eğitim-öğretim gören ve berbere gitme imkanı kısıtlı olan çocuklar için Milli Eğitim Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarıyla koordineli bir takvim çıkarılacak.

Alanya Belediyesi bünyesinde bir ilke imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, projenin kırsal bölgeler için taşıdığı değeri şu sözlerle özetledi:

"Yatırımlarımıza aralıksız devam ederken, sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımızın doğrudan hayatına dokunacak yeni projeler de üretiyoruz. Mobil Kuaför Aracımız, belirlenen program dahilinde Alanya’mızın tüm kırsal mahallelerini ve yaylalarını adım adım gezecek.

Kırsal okullardaki çocuklarımızın her zaman şehre inip berbere gitme imkanı olmuyor. Muhtarlarımızla ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ortak çalışarak bu okullarımız için özel bir planlama yapacağız. Klimasından televizyonuna kadar her detayını titizlikle düşünerek tasarladığımız bu aracın, tam anlamıyla amacına hizmet eden çok değerli bir yatırım olduğuna inanıyorum."