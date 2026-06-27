Kaynak: İHA

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Yaylakonak Mahallesi sınırlarında yer alan Avla Yaylası'nda arı üreticiliği yapan bir vatandaş, kovanlarını kontrol etmek amacıyla bölgeye gittiğinde beklenmedik bir manzara ile karşılaştı. Dağlık alandan indiği tahmin edilen ayı veya ayıların, arı kovanlarının bulunduğu alana girerek kovanlara büyük ölçüde zarar verdiği belirlendi. Gerçekleşen saldırı sebebiyle çok sayıda kovan parçalanırken, içindeki petekler etrafa dağıldı ve kovanlarda bulunan arılar telef oldu.

Bölgede arıcılık faaliyeti yürüten ve saldırı sonrasında mağduriyetini dile getiren arı kovanlarının sahibi Sinan Özen, kendilerine ait 150 adet, köy genelinde ise toplam bin adet kovan bulunduğunu ifade etti. Yakın zamanda bir bozayının saldırısına uğradıklarını belirten Özen, kovanların parçalandığını, korumak adına nöbet tuttuklarını ancak hayvana zarar veremediklerini aktardı. Üretici Özen, yaşadıkları mağduriyetin ardından yetkililerden elektrikli çit desteği sağlanmasını ve zarar gören kovanların kayıplarının arıcılar birliği tarafından karşılanmasını talep etti.