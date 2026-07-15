Türkiye'de milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında gelen "Konut fiyatları düşecek mi?" sorusuna Ekonomim Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'tan çarpıcı bir yanıt geldi.

Konut piyasasındaki son durumu enflasyon verileriyle karşılaştırmalı olarak analiz eden Aktaş, piyasadaki "balon patlayacak" beklentilerinin gerçeği yansıtmadığını rakamlarla ortaya koydu.

14 YILDA ENFLASYON 1, KONUT 2 ARTTI

2012 yılının başından bu yana geçen 14 yılı aşkın süredeki değişime dikkat çeken Aktaş, TÜFE’deki (Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranının yüzde 1928, yani kabaca 19 kat olduğunu; aynı dönemde konut fiyatlarının ise tam yüzde 4105 (yaklaşık 41 kat) arttığını belirtti. Bu tabloyu "Enflasyon 1 artarken, konut fiyatlarında 2 artış yaşanmış, tam 1’e 2" şeklinde özetleyen Aktaş, makasın son dönemde daralmaya başladığına işaret etti.

Haziran 2023'te konut fiyatları ile enflasyon arasındaki farkın yüzde 165 seviyelerine kadar çıktığını hatırlatan usta yazar, bu oranın Mayıs 2026 itibarıyla yüzde 107’ye gerilediğini vurguladı.

"BALON PATLAMIYOR, YAVAŞ YAVAŞ HAVA KAÇIRIYOR"

Konut piyasasında fiyatların enflasyonun üzerinde artmasının bir 'balon' olup olmadığının tartışılabileceğini belirten Aktaş, buna karşın ekonomideki klasik "balon patlaması" senaryosunun konut sektörü için geçerli olmadığını ifade etti. Aktaş, bu durumun nedenlerini şu sözlerle açıkladı:

"Konut fiyatlarında birden, çok dramatik bir düşüş görülmesi söz konusu değil. Nominal olarak yavaşlama bile yok; artış hızı yavaşlıyor, bu dönemde enflasyon daha hızlı artıyor ve aradaki fark daralıyor. Kaldı ki konut, herkesin bir anda terk edip fiyatların hızla gerileyeceği finansal bir enstrüman değil. Alım gücü düşmüş ve birikimi olmayanlar için konut almak olanaksız hale gelmiş olsa da, piyasayı canlı tutan bitmeyen bir talep var."

HAZİRAN 2023 - MAYIS 2026 ARASINDA DENGELER DEĞİŞTİ

Son 3 yıllık sürece özellikle dikkat çeken Aktaş, Haziran 2023’ten Mayıs 2026’ya kadar olan dönemde konut fiyatları yüzde 137 artarken, enflasyon oranının yüzde 203 olarak gerçekleştiğini belirtti. Konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında kalma eğiliminin bir süre daha devam edebileceğinin altını çizen Aktaş, ev hayali kuranlara ve yatırımcılara "Kimse ‘Konut fiyatları çok şişti, bu balon bir gün patlayacak’ gibi bir beklenti içine girmemeli. O balon zaten üç yıldır yavaş yavaş hava kaçırıyor. Fiyatlarda birden bir çöküş olmaz; olsa olsa artış hızı yavaşlar" uyarıda bulundu.