Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye’nin cari işlemler dengesindeki tehlikeli tırmanışı verilerle ortaya koydu. Ocak ayındaki 7 milyar dolarlık açığın ardından şubat ayında da tablonun ağırlaştığını belirten Aktaş, yıllık açığın geçtiğimiz yıla oranla iki katından fazla arttığına dikkat çekti.

GEÇEN YILA GÖRE KORKUTAN ARTIŞ

Yılın ilk iki ayına ilişkin veriler, dış dengedeki bozulmanın hız kazandığını gösteriyor. Aktaş’ın paylaştığı rakamlara göre:

İki aylık toplam açık 14,5 milyar dolara ulaştı. (Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 9,2 milyar dolardı.) Yıllıklandırılmış açık Şubat sonu itibarıyla 35,4 milyar dolar seviyesine çıktı.

Geçtiğimiz yılın şubat ayında 16,6 milyar dolar olan yıllık açığın, bu yıl bir kattan fazla artış göstermesi ekonomideki dengelenme sürecine dair soru işaretlerini artırdı.

"GİDİŞAT İYİ DEĞİL, ÜSTELİK SAVAŞ ETKİSİ YOK"

Verileri yorumlayan Alaattin Aktaş, mevcut tablonun sadece rakamsal bir büyüme değil, yapısal bir soruna işaret ettiğini vurguladı. Özellikle küresel ölçekteki jeopolitik risklerin bu rakamlara henüz tam yansımadığını belirten Aktaş, "Gidişat hiç iyi değil, üstlik bu tutarlarda savaşın etkisi yok" uyarısında bulundu.