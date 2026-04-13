Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Yılın ikinci ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 501 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 35,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Şubat ayında 7 milyar 501 milyon dolar açıkla 2025 yılı Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DENGE DE "EKSİ"DE

Şubat ayı verilerinde, dış ticaretin kronik kalemleri olan altın ve enerji dışarıda bırakıldığında dahi dengenin kurulamadığı görüldü. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 1 milyar 462 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı aynı dönemde 7 milyar 478 milyon dolar olarak gerçekleşti.

HİZMETLER DENGESİ CAN SUYU OLDU

Dış ticaretteki açığa karşın hizmetler kalemi, cari dengeyi desteklemeye devam etti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler Şubat’ta 2 milyar 14 milyon dolar oldu. Bu başarının arkasında şu iki temel kalem yer aldı. Seyahat gelirleri net 1 milyar 841 milyon dolar oldu. Taşımacılık ise net 1 milyar 215 milyon dolar kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise hizmetler dengesi toplamda 62,6 milyar dolar fazla vererek ekonomiye en büyük katkıyı sağlayan kalem oldu.

REZERVLERDE 10,6 MİLYAR DOLARLIK SERT DÜŞÜŞ

Şubat ayı verilerinin en dikkat çekici noktası finansman tarafındaki değişimler oldu. Ödemeler dengesi finansmanında Merkez Bankası rezervlerinde ciddi bir hareketlilik gözlendi. Şubat ayında resmi rezervlerde 10 milyar 630 milyon dolarlık net azalış kaydedildi. Yıllıklandırılmış bazda Merkez Bankası’nın döviz cinsinden net rezerv azalışı ise 24,2 milyar dolara ulaştı.

PORTFÖY VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

Yabancı yatırımcıların Şubat ayındaki hareketleri hisse ve tahvil tarafında pozitif, doğrudan yatırımlarda ise sınırlı kaldı. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 932 milyon dolar, DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) tarafında ise 366 milyon dolar net alış yaptı. Toplam portföy girişi 780 milyon dolar oldu.

Yabancılar Türkiye’de 230 milyon dolarlık gayrimenkul alırken, Türk vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkul alımları 225 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bankalar ve diğer sektörler toplamda 1,7 milyar doları aşan net kredi kullanımı gerçekleştirdi.