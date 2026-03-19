"ÇATLI" – TARİHİN İÇİNDEN BİR PORTRE

Deniz Enyüksek’in yönetmenliğinde beyaz perdeye gelen Çatlı, 1980 darbesi sonrası yurt dışına çıkan Çatlı’nın Avrupa’daki yaşamını konu alıyor. Vedat İnceefe, Eren Vurdem, Ömer Kurt, Engin Benli, Erdal Küçükkömürcü, Şiva Behrouzfar, Turgay Tanülkü ve Nizam Namidar, filmde unutulmaz performanslar sergiliyor.

"KARDEŞLER ARAŞTIRMA" – KOMEDİNİN MERKEZİ

Cem Gelinoğlu, Doğu Demirkol ve Güven Kıraç’ın başrollerini paylaştığı Kardeşler Araştırma, komedi severler için öne çıkıyor. Koray Şahin ve Murat Kaman yönetimindeki film, İstanbul’da özel dedektiflik yapan Orhan ve Erhan kardeşlerin, Londra dönüşü dahil oldukları gizli bir devlet operasyonunda başlarından geçenleri konu alıyor.

"GÜVERCİN TERBİYECİSİ" – DERİN BİR DRAM

Sarp Levendoğlu, Levent Sülün ve İdil Fırat’ın rol aldığı Güvercin Terbiyecisi, Hakan Cengevran Yazıcı yönetmenliğinde izleyici ile buluşuyor. Film, hayatını kaybeden ailesinin ardından tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Tamer’in, Asperger sendromlu Safa ile kurduğu beklenmedik dostluğu anlatıyor.

"KURTULUŞ PROJESİ" – UZAYDA MACERA

Phil Lord ve Christopher Miller’in yönettiği Kurtuluş Projesi, uzaydaki bir gizemi çözmekle görevli fen bilgisi öğretmeninin macerasını konu alıyor. Ryan Gosling’in başrolde olduğu filmde Sandra Hüller, Liz Kingsman, Lionel Boyce, Milana Vayntrub ve Ken Leung de rol alıyor.

"ŞAMPİYON KEÇİ: TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ" – ANİMASYON KEYFİ

Tyree Dillihay ve Adam Rosette’in animasyon filmi Şampiyon Keçi, küçük bedeniyle büyük hayaller kuran keçi Will’in, dünyadaki en hızlı ve vahşi hayvanlarla profesyonel kükrebol oynama hayalini ve mücadelesini anlatıyor.

"SAKLAMBAÇ 2" – KORKU VE GERİLİMİN ZİRVESİ

Bu haftanın korku-gerilim filmi Saklambaç 2, Samara Weaving, Kathryn Newton, Elijah Wood, Shawn Hatosy ve Sarah Michelle Gellar’ın performanslarıyla öne çıkıyor. Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett yönetimindeki film, izleyiciyi gerilim dolu bir maceraya sürüklüyor.