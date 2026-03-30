Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, imal ve ticaret yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

NARKOTİK EKİPLERİNDEN OPERASYON

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonuç verdi.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen H.Ç. (45) isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla Aksaray il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

OPERASYONDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda;

55 gram bonzai

3 gram amfetamin

7 adet sentetik ecza hap

3 adet uyuşturucu kullanma aparatı

ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan H.Ç., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı titiz ve gayretli çalışmalarımıza kararlılıkla devam edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Gerçekleştirilen operasyonun ardından bölgede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının artarak devam etmesi beklenirken, güvenlik güçlerinin benzer suçlara karşı denetimlerini sürdüreceği bildirildi.