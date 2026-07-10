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Kaynak: AA / DHA / İHA

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik harekete geçti.

3 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Faiz karşılığında borç para vererek vatandaşları mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik il merkezinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda D.M.Ş. (45), M.Ö. (39) ve F.S. (45) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMALARDA MİLYONLUK SENETLER BULUNDU

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda delil ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda; 19 adet toplam değeri 11 milyon 500 bin lira olan imzalı senet,

50 adet boş senet, 10 adet tapu senedi, 3 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği, 1 kama bulundu.

1 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ve F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

D.M.Ş. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.