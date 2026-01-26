Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray’da sanayi ile üniversite arasındaki iş birliğini kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacak önemli bir adım atılıyor. Aksaray Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ferdi Gürel, Aksaray Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan SANTEK Ofisi (Sanayi ve Teknoloji Ofisi) hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Ferdi Gürel, yaptığı değerlendirmede SANTEK Ofisi’nin henüz yeni bir yapı olmasına rağmen, Aksaray’ın sanayi potansiyeli ile üniversitenin akademik birikimini bir araya getirmeyi hedefleyen stratejik bir platform olacağını vurguladı.

SANTEK OFİSİ’NİN TEMEL AMACI



SANTEK Ofisi’nin ana hedefinin, üniversite–sanayi iş birliğini güçlendirmek olduğunu belirten Gürel, bu yapı sayesinde öğrenciler, akademisyenler ve sanayi kuruluşları arasında daha etkin ve kalıcı bir bağ kurulacağını ifade etti. Ofisin hayata geçmesiyle birlikte:

Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi desteklenecek,

Öğrencilerin mezuniyet sonrası iş dünyasına uyumu kolaylaştırılacak,

Akademisyenler, sanayiciler ve kamu temsilcilerinin bir araya geldiği çok paydaşlı bir iş birliği zemini oluşturulacak.

SANAYİYE VE ÖĞRENCİLERE SOMUT KATKILAR



SANTEK Ofisi aracılığıyla yürütülmesi planlanan çalışmaların hem sanayiye hem de gençlere önemli kazanımlar sunacağını belirten Gürel, öne çıkan başlıkları şöyle sıraladı:

Sanayi ihtiyaçlarına uygun eğitim ve sertifika programları düzenlenmesi,

Kariyer günleri, seminerler ve etkinlikler ile öğrencilerin iş dünyasıyla doğrudan temas kurması,

Deneyimli sanayiciler ve uzmanların katkısıyla mentorluk, rehberlik ve bilgi paylaşımı mekanizmalarının oluşturulması.

NASIL BİR YAPI OLACAK?



SANTEK Ofisi; Aksaray Üniversitesi, Aksaray Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve sanayi temsilcilerinin ortak katılımıyla faaliyet gösterecek. Düzenli toplantılarla sanayi ve akademi çevrelerinden gelen talepler değerlendirilecek, ortak projeler geliştirilecek ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretilecek.

AKSARAY İÇİN STRATEJİK BİR KAZANIM



Ferdi Gürel açıklamasının sonunda, SANTEK Ofisi’nin Aksaray’da sanayi–üniversite iş birliğini güçlendiren, gençleri iş hayatına daha donanımlı hazırlayan ve sanayiye yönelik katma değerli projeler üreten yeni bir platform olacağını vurgulayarak, “Bu yapının Aksaray’ın ekonomik ve teknolojik gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aksaray Üniversitesi’nde kurulması planlanan SANTEK Ofisi’nin, önümüzdeki dönemde hem sanayi çevreleri hem de öğrenciler için kritik bir buluşma noktası olması bekleniyor.