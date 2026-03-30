Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi’nde diyetisyen eşliğinde takip edilen 1269 kişi, toplamda 3 bin 680 kilo vererek önemli bir sonuca ulaştı. Çalışma, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması açısından dikkat çekti.

SAĞLIKLI YAŞAMDA ÖRNEK SONUÇ

Aksaray’da faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi, yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken bir başarıya imza attı. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkezde, diyetisyen kontrolünde takip edilen 1269 kişi toplamda 3 bin 680 kilo verdi.

Toplumda sağlıklı beslenme bilincinin artırılması amacıyla yürütülen program kapsamında, danışanlara bireysel değerlendirmeler yapılarak kişiye özel beslenme planları hazırlandı.

KİŞİYE ÖZEL PROGRAMLAR UYGULANDI

Merkezde yürütülen süreçte her bireyin ihtiyaçlarına göre dengeli ve uygulanabilir beslenme programları oluşturuldu. Düzenli kontrol ve takiplerle danışanların gelişimi yakından izlenirken, yalnızca kilo kaybı değil, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kalıcı hale getirilmesi de hedeflendi.

Diyetisyen desteğiyle sürdürülen programlarda, bireylerin motivasyonunun korunması ve doğru alışkanlıkların kazandırılması ön planda tutuldu.

SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİ ARTIYOR

Programlar; fiziksel aktivite önerileri, günlük hayatta uygulanabilir değişiklikler ve bilinçli beslenme eğitimleriyle desteklendi. Bu sayede danışanlar sadece kilo vermekle kalmayıp, aynı zamanda yaşam kalitelerini artıran bir yaşam tarzı benimsedi.

Elde edilen sonuçlar, düzenli takip ve doğru yönlendirme ile sürdürülebilir sağlık yaklaşımının ne denli etkili olduğunu ortaya koydu.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

TOKİ mevkii Yunus Emre Mahallesi 7072 Sokak’ta hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvurular devam ediyor. Vatandaşlar randevu almak için doğrudan merkeze veya aile hekimlerine başvurabiliyor. Ayrıca 182 hattı ya da www.mhrs.gov.tr üzerinden de randevu oluşturulabiliyor.

SÜRECE İLGİ ARTMASI BEKLENİYOR

Elde edilen bu sonuçların ardından, Sağlıklı Hayat Merkezi’ne olan ilginin artması ve benzer çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor. Programın, toplum genelinde sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlaması öngörülüyor.