

Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ



Kaza, saat 16.20 sıralarında Sofular Mahallesi 1103 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 68 plakalı Halk otobüsü otobüs sürücüsü A. O (37) ile yabancı plakalı, T.G. (85)idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.



Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü T.G., (85)aracını bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştığı sırada otobüsün geldiğini ve çarpışmanın bu şekilde yaşandığını ifade etti.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede inceleme başlatırken,sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü olayla ilgili soruşturma sürüyor.