

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda kilolarca uyuşturucu madde, silah ve suç unsuru ele geçirilirken, gözaltına alınan 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılığını sürdüren Aksaray Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde yürüttüğü planlı ve çok yönlü operasyonlarla zehir tacirlerine ağır darbe indirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda;

850 gram metamfetamin,

566 gram sentetik kannabinoid,

229 adet sentetik ecza hap,

10 gram amfetamin (sentetik kannabinoid hammaddesi),

10 gram eroin,

4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelerin piyasa değeri ve kullanım alanları göz önüne alındığında, operasyonların uyuşturucu arzına yönelik ciddi bir darbe niteliği taşıdığı değerlendirildi.

Silah ve Hassas Teraziler de Operasyonda Çıktı

Uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda yalnızca maddelerle sınırlı kalınmadı. Operasyonlar kapsamında;

2 adet tabanca,

1 adet şarjör,

2 adet hassas terazi de ele geçirildi.

Bu bulgular, şüphelilerin uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerine işaret etti.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 11 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslim edildi.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Aksaray genelinde özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelenin aralıksız süreceği vurgulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç unsuruna karşı sıfır tolerans politikası uygulanacağı belirtildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü’nün bu kararlı operasyonlarının ardından, kentte uyuşturucu ile mücadelede daha etkin ve yaygın denetimlerin devam etmesi beklenirken, kamuoyunda da yürütülen çalışmalar takdirle karşılandı. Yetkililer, vatandaşların şüpheli durumları 112 ve ilgili ihbar hatları üzerinden bildirmelerinin mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.