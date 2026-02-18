

Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Kaza, Atatürk Bulvarı Şeyh Hamit Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan bayan sürücü Y.K (19) yönetimindeki 51 plakalı motorsiklet, iddialara göre sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.