

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Valisi Murat Duru başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri bir araya geldi. Toplantıda kamu düzeni, asayiş hizmetleri ve olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK ZİRVE

Toplantıda, kamu düzeninin güçlendirilmesi, asayiş hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve afet risklerine karşı alınacak tedbirler üzerinde duruldu. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

ASAYİŞ VE AFET TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Yetkililer tarafından yapılan sunum ve bilgilendirmelerde, il genelinde sürdürülen güvenlik çalışmaları ile afet hazırlık süreçleri masaya yatırıldı. Özellikle vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut uygulamalar gözden geçirildi.

Toplantıda ayrıca, olası doğal afet durumlarında hızlı müdahale kapasitesinin artırılması ve kamu kurumlarının eş güdüm içerisinde hareket etmesi konuları da gündeme geldi.

VALİ DURU’DAN NET MESAJ

Toplantıda konuşan Vali Murat Duru, vatandaş odaklı hizmet anlayışına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Devletimizin tüm imkânları, milletimizin huzur ve refahı içindir. İnsan odaklı ve memnuniyet esaslı hizmet anlayışıyla hareket ederek, vatandaşlarımızın güvenliğini en üst seviyede sağlamaya kararlıyız. Bu konuda hiçbir ihmale müsamaha göstermeyeceğiz.”

Toplantının ardından, kamu güvenliği ve afet hazırlıklarına ilişkin alınan kararların ilgili kurumlar tarafından uygulanması ve sahadaki çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi bekleniyor. Aksaray’da huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.