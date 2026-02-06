

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Valiliği tarafından düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı’nda 2026 yılı Ocak ayına ait veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Terör, asayiş, uyuşturucu, organize suçlar, siber suçlar ve trafik başlıklarında açıklanan rakamlar, şehir genelinde suç oranlarında dikkat çekici düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Aksaray’da kamu düzeni ve güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmaların sonuçları, Valilik Medya Buluşmaları kapsamında düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. Göreve başlayalı henüz üç hafta olmasına rağmen devlet ciddiyeti ve sürekliliği vurgusu yapan Aksaray Valisi, şehirde huzur ve güvenliğin sağlanmasının birinci öncelik olduğunu ifade etti.

“DEVLETTE DEVAMLILIK ESASTIR”

Toplantının açılışında konuşan Vali, göreve yeni başlamış olmasına rağmen güvenlik hizmetlerinde herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Kamu düzeninin sağlanması, suçun önlenmesi ve vatandaşın can-mal güvenliğinin korunmasının temel görev olduğunu vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

2026 yılı Ocak ayı içerisinde PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C ve diğer terör örgütlerine yönelik 6 operasyon düzenlenirken, 5 kişi gözaltına alındı. Açıklamada, Aksaray’da herhangi bir terör eyleminin yaşanmamış olmasının altı çizildi.

ASAYİŞ SUÇLARINDA DİKKAT ÇEKİCİ DÜŞÜŞ

Valilik verilerine göre;

Kişilere karşı işlenen suçlar,

2025 Ocak ayında 399 iken,

2026 Ocak ayında 363’e geriledi (%9 azalma).

Malvarlığına karşı işlenen suçlar,

147’den 117’ye düştü (%20 azalma).

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında ise 17 tabanca, 26 av tüfeği ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 33 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 332 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

ORGANİZE SUÇ VE UYUŞTURUCUYA DARBE

Ocak ayında organize suçlara yönelik 7 operasyon düzenlenirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise;

156 operasyon,

187 gözaltı,

43 tutuklama gerçekleştirildi.

Operasyonlarda bonzai, metamfetamin, esrar, eroin, sentetik ecza ve ecstasy olmak üzere çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yetkililer, bu mücadelenin sadece kolluk tedbirleriyle değil, eğitim ve sosyal çalışmalarla da destekleneceğini vurguladı.

SİBER SUÇLAR, TRAFİK VE GÖÇ DENETİMLERİ

Siber suçlar kapsamında 60 şahıs/hesap hakkında işlem yapılırken, yasadışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 6 operasyon gerçekleştirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2026 Ocak ayında 49 bin 206 araç denetlenirken, işlem yapılan araç sayısında düşüş yaşandı. Göç yönetimi kapsamında yapılan denetimlerde 73 düzensiz göçmen tespit edildi.

RAMAZAN ÖNCESİ UYARI: “FAHİŞ FİYATA MÜSAMAHA YOK”

Yaklaşan Ramazan-ı Şerif öncesinde denetimlerin artırıldığını belirten Vali, özellikle fahiş fiyat artışlarına kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

Açıklamanın ardından, Aksaray’da yürütülen güvenlik politikalarının kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verilirken; emniyet, jandarma ve vatandaş iş birliğinin şehir huzurunun temel unsuru olduğu vurgulandı. Yetkililer, KADES, UYUMA ve 112 gibi uygulamaların etkin kullanımının suçla mücadelede kritik rol oynadığını belirtti.