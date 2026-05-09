Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5108 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, annesi mutfakta yemek yaparken balkona çıkan 2 yaşındaki K.Y. balkon korkuluk demirlerine çıkarak 2. kattan beton zemine düştü. Çocuk ağlama seslerinden durumu fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından sedyeye alınan çocuk ambulansa taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, anne gözyaşları içinde kaldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.