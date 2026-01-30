Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun derinden hissedildiği Türkiye’de, son dönemde gazetecilere ve siyasilere yapılan tutuklamalar da üst üste gelince erken seçim çağrıları yükselmeye başladı.

Erken seçim çağrılarının artmasıyla beraber anket şirketleri de her ay düzenledikleri anketle vatandaşların nabzını yokluyor.

CHP ZİRVEDE

Son olarak ALF Araştırma şirketi yurttaşlara, “Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” yöneltti. CHP, yüzde %34,1 oy oranıyla zirvede yer alırken, AKP ise %33,5 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

DEM Parti: Yüzde 8,4

MHP: Yüzde 8,1

Zafer Partisi: Yüzde 3,6

İYİ Parti: Yüzde 3,5

Yeniden Refah: Yüzde 3,3

A Parti: : Yüzde 1,8

TİP: Yüzde 0,7

Diğer: Yüzde 3,0