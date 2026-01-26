Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan 2025 yılı belediye bütçe gerçekleşme verilerinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi yüzde 119,55’lik bütçe gerçekleşme yüzdesiyle özkaynaklarını etkin kullanan ve bütçe dengesini sürdürülebilir biçimde yöneten belediyeler arasına girdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin mali yapı ile ilgili göstergeler, uluslararası değerlendirmelerle de yerini aldı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Temmuz 2025 tarihli hazırladığı raporda, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni 12’nci kez en yüksek ulusal kredi notu olan “AAA” ile notlandırdı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜRKİYE’DE İLK SIRADA

Öte yandan Fitch, belediyenin bağımsız finansal gücünü test ettiği SCP (Standalone Credit Profile) değerlendirmesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni “bbb(+)” seviyesinde oylayarak Türkiye’de ilk sıraya yerleştirdi.

Başkan Aras, mali disiplinin yerel yönetimlerin temel sorumluluk alanlarından biri olduğuna vurgu yaparak, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bütçe yönetiminde planlı harcama ve dengeli gelir-gider yapısını esas alıyoruz. Kaynaklarımızı özkaynak temelli bir anlayışla yönetiyor; harcamalarımızı öncelikler doğrultusunda ve mali dengeleri gözeterek gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşım, Büyükşehrin mali yapısının sürdürülebilir biçimde korunmasına ve hizmetlerin kesintisiz yürütülmesine imkân sağlıyor” sözlerini sarf etti.

AKP’YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hakkında CHP'den istifa ederek AKP'ye geçeceği iddia edilmişti. Araş, ortaya atılan iddialara, "Baba Ocağımız Cumhuriyet Halk Partimizin sayesinde halkımızdan almış olduğum oyları zimmetime geçirerek, başka bir partiye geçmem düşünülemez" demişti.