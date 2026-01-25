Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Türkiye’nin gündemine oturan ve son dönemlerde artan suça bulaşan çocuklar meselesiyle ilgili AKP, hem ceza artırımı hem de rehabilitasyon süreci ile ilgili hazırlık yapıyor. Meclis’te konuyla ilgili kurulan araştırma komisyonunun hazırlayacağı rapor da suça sürüklenen çocuklarla ilgili atılacak adımlar belirlenecek.

Adalet Bakanlığının daha önce 11’inci Yargı Paketi’nde yer verdiği, ancak daha sonra tekliften çıkarılan suç işleyen çocuklara yönelik ceza artırımı Meclis'te yeniden gündeme getirilecek. Taslağa göre, 15-18 yaş arasında suça bulaşan çocuklardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirecek cezalardaki üst sınırın 27 yıla çıkarılacak.

BOŞANMALAR SÜREKLİ ARTIYOR

AKP’de suça karışan çocukların önünü almak için, yalnızca ceza artırımı yeterli değil. Parti kaynakları, suça karışan çocukların büyük bölümünün parçalanmış ailelerin çocukları olduğunu düşünüyor. "Toplumsal büyük bir girdabın içindeyiz. Boşanmalar sürekli artıyor." diyen kaynaklar Boşanmaların artmasının aynı zamanda çocukların sahipsiz kalması anlamına geldiğini öne sürdü.

"Cezaları ne kadar artırırsanız artırın bir suçla ilgili rehabilitasyon ve ıslah süreci başarılı olmazsa, suçun önüne geçemiyorsunuz." değerlendirmesi yapan AKP'li kaynaklar, "15 yaşındaki çocuğa ömür boyu hapis cezası verseniz ne olacak? Buna tüm toplum kafa yormalı, akademisyenler ve bilim dünyası bir araya gelerek çözüm odaklı çalışılmalı. Çünkü suça bulaşanların büyük bölümü aileleri sorunlu olanlar. Ya ebeveynler hapiste ya da boşanmış veya parçalanmış aileler. Cumhurbaşkanı bu konunun üzerinde önemle duruyor. Sadece ceza artırmakla sorun çözülmüyor” dedi.

Yapılacak yeni düzenlemelerle, ceza infaz sürecinde çocuğun bireysel özellikleri, suçun niteliği, aile yapısı, eğitim durumu ve psikososyal şartları dikkate alınarak ihtiyaca özel müdahale planları oluşturulacak. Çocukların infaz sürecinde sadece denetim altında tutulması değil, aynı zamanda olumlu davranış değişikliklerinin teşvik edilmesi planlanıyor.