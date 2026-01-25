Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Türk tiyatrosu duayenine gözyaşlı veda: 72 yıllık efsane Haldun Dormen sonsuzluğa uğurlanıyor… Vasiyeti yerine getirildi

Türk tiyatrosu duayenine gözyaşlı veda: 72 yıllık efsane Haldun Dormen sonsuzluğa uğurlanıyor… Vasiyeti yerine getirildi

Türk tiyatrosuna onlarca yıl emek veren usta isim Haldun Dormen, 97 yaşında aramızdan ayrılmasının ardından Harbiye’de düzenlenen anma töreniyle sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor.

Törende hazırlanan VTR, usta sanatçı için gözyaşlarına boğdu sevenlerini.
Öğrencisi Halit Ergenç konuşurken duygusal anlar yaşadı.

Dormen’in 72 yıllık sanat yolculuğundan kesitler ve dostlarının konuşmalarının yer aldığı video, dakikalarca ayakta alkışlandı.

“BİZLER YAŞADIĞI SÜRECE YILDIZIN HEP PARLAYACAK”

Konuşmacılar arasında uzun yıllardır dostu Erol Evgin de vardı. Zorlanarak şunları söyledi: "Haldun Dormen hayranıyım. Modern Türk tiyatrosuna katkıları sonsuzdur. Geçen hafta yoğun bakımda ziyaret ettim, son bir kez vedalaşmışız demek ki. Dostluğumuz hiç bitmeyecek. Bizler öğrencilerin yaşadığı sürece senin yıldızın hep parlayacak"

“O ULU BİR AĞAÇTI”70 yıllık dostu Göksel Kortay duygularını şu sözlerle ifade etti: "Tiyatromuzun ışığı söndü, karanlıkta kaldık. Bugün onu son kez alkışlamaya, tiyatromuzun parlak yıldızı Haldun Dormen'i sonsuzluğa uğurlamaya geldik. Onu anlatmak, sayfalar dolusu kitaplar yazsanız bile mümkün değil. Hiç 'keşke'si yoktu. En olumsuz anlarda bile derhal beyaz bir sayfa açar ve 'Evet şekerim, şimdi ne yapıyoruz?' derdi. Hep hayalleriyle, inancıyla ileriye yürürdü. Hayattaki her şeyini; evini, sofrasını, tiyatrosunu, bilgisini paylaşırdı. O konuşurdu, çevresindekiler alabilecekleri kadar paylarını alırlardı. Çok sevdiği cümle 'Yaparsın şekerim' idi. Bu cümlede Haldun Dormen'in bütün yaşamı saklıydı: Cesareti, pes etmeyişi, umut dolu dünyası… Geleceğe hep umutla bakar, hiç geriye dönmezdi. O ulu bir ağaçtı; dallarından Türk sinemasına ve tiyatrosuna nice büyük değerler yetişti. O, benim 70 yıllık dostum, dert ortağım, rol arkadaşımdı. O yollarda hep birlikte yürüdük. Hem rol arkadaşım hem ustamdı. Onu çok, çok özleyeceğim; hep özleyeceğim. Türk tiyatrosu babasını, ben ise en can dostumu kaybettim. Başımız sağ olsun."

Anma töreninin ardından naaşı Teşvikiye Camii’ne götürülecek olan usta sanatçı, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

SANAT CAMİASI YASTA

Haldun Dormen’in vefatı, öğrencilerini, sevenlerini ve tüm sanat camiasını derin bir yasa boğdu.

“YATTIĞIN YER İNCİNMESİN”

Sinem Kobal: "Ah hocam.. Ne büyük bir şans sizi tanımak sizin öğrenciniz olmak..Tanıdığım en özel ruhlardan birine veda etmek çok zor.. Herkesi, her şeyi kucaklayabilecek bir sevgisi, merhameti olan yeteneği ve çalışkanlığıyla ilham olan yol açan ışık tutan canım ustam tiyatro için sanat için yaptıklarınız için çok teşekkürler. Rahat uyu yattığın yer incinmesin..Hepimizin başı sağ olsun"

“ÇOK ÇOK ÜZGÜNÜM”

Semiramis Pekkan: "Çok değerli dostumu kaybettim. Benim hayatımdaki yeri çok değerliydi. Türk tiyatrosunun ve hepimizin başı sağ olsun. Allahtan ailesine ve tüm onu sevenlere sabır diliyorum. Çok çok üzgünüm."

“TANIDIĞIM EN BEYEFENDİ ADAMDIN”

Seda Sayan: "Mekahin cennet olsun. Tanıdığım en beyefendi adamdın"

“MEKÂNI CENNET OLSUN”
Tamer Karadağlı: "Çok büyük bir ustayı kaybettik.. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum..Mekânı cennet olsun."

SANATA ÖMRÜNÜ ADAMIŞ BÜYÜK USTA”
Ebru Gündeş: "Türk tiyatrosunun duayeni, sahneye ve sanata ömrünü adamış büyük usta"

“TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR…”
Arzum Onan: "Tiyatroya adanmış bir ömür. Çok üzgünüm... Allah ailesine, sevenlerine ve tüm tiyatro camiasına sabır versin"

“IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN”
Sibel Can: "Usta Sanatçı Haldun Dormen'i kaybettik. Tüm sevenlerinin, öğrencilerinin ve tiyatro camiasının başı sağ olsun. Işıklar içinde uyusun"

“YERİ HİÇBİR ZAMAN DOLMAYACAK”
Hülya Avşar: "Çok üzgünüm, yeri hiçbir zaman dolmayacak."

“RUHUN ŞAAD OLSUN HOCAM”
Yasemin Yalçın: "Ruhun şaad olsun hocam"

“MÜCADELEN HİÇ UNUTULMAYACAK HOCAM”
Oktay Kaynarca: "Türk tiyatrosu için mücadelen hiç unutulmayacak hocam. Mekânın cennet olsun.."

HALDUN DORMEN KİMDİR?


Haldun Dormen, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden biriydi. Tam adı Ahmet Haldun Dormen olan usta sanatçı, 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin’de doğdu.

Babası Kıbrıslı bir iş adamı, annesi ise İstanbullu bir paşa kızıydı. Altı aylıkken ailesiyle İstanbul’a taşındı ve hayatının büyük kısmını burada geçirdi.

Gençliğinde Robert Kolej’de eğitim aldıktan sonra tiyatro tutkusunu profesyonel olarak sürdürdü. 1940’lı yıllardan itibaren sahnede yer aldı ve 70 yılı aşkın bir kariyere imza attı.

Hem oyuncu hem yönetmen hem de oyun yazarı olarak Türk tiyatrosuna büyük katkılar sağladı. Modern Türk tiyatrosunun gelişmesinde öncü roller üstlendi; pek çok başarılı oyun sahneledi, çeviriler yaptı ve yeni nesil sanatçıları yetiştirdi.

Öğrencileri arasında Halit Ergenç gibi ünlü isimler vardı.

Sanat hayatı boyunca sayısız eser verdi, tiyatroya adanmış bir ömür sürdü. “Yaparsın şekerim” gibi unutulmaz replikleriyle hafızalara kazındı. Cesur, umut dolu ve paylaşımcı kişiliğiyle tanındı.

Haldun Dormen, 21 Ocak 2026 tarihinde 97 yaşında İstanbul’da enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.

Duayen tiyatrocu, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Türk tiyatrosu onunla büyük bir ustayı kaybetti; mirası ise öğrencileri ve eserleriyle yaşamaya devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
