Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın 2020 yılında kaleme aldığı “AKP’nin Papatyaları” başlıklı yazı nedeniyle açılan tazminat davasında karar çıktı. Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, AKP ile KADEM’in açtığı davada tazminat talebini reddetti.
Dava, Dilipak’ın söz konusu yazısında AKP ve Kadın ve Demokrasi Vakfı’na (KADEM) yönelik eleştirileri nedeniyle açılmıştı. Yargılama sürecinde tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.
Mahkeme, gerekçeli kararında yazıda doğrudan hedef gösterme bulunmadığını ve kullanılan ifadelerin suç unsuru taşımadığını belirterek davanın reddine hükmetti.
Kararla birlikte, kamuoyunda tartışma yaratan yazıya ilişkin hukuki süreç de sonuçlanmış oldu.