AKP'nin, köprü ve otoyolları da satmayı planladığı önerisine tepkiler devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP'nin özelleştirme planına tepki olarak Beşiktaş'ta yürüyüş gerçekleştireceklerini açıkladı.

Yavuzyılmaz, köprü ve otoyol özelleştirmesinin perde arkasını anlattı.

"TALANA, YAĞMAYA, PEŞKEŞE SON"

17 Şubat Salı günü saat 17.00'te Beşiktaş Ortaköy'den başlayıp Beşiktaş Arnavutköy'e kadar yürüyeceklerini açıklayan Özgür Çelik, "Biz meşruiyetimizi küresel odaklardan değil Anadolu’dan alıyoruz" sözlerini sarf etti.

"Talana, yağmaya, peşkeşe son" sözlerini sarf eden Çelik, yürüyüş ile ilgili sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada şunları söyledi,

"Biz meşruiyetimizi küresel odaklardan değil Anadolu’dan alıyoruz. Akıllarını ve iradelerini küresel güçlere kiralayanlara, halkımızın alınteriyle yapılmış köprülerimizi sattırmayacağız! Yabancılara milli varlıklarımızı pazarlayanlar, milletin malını haraç mezat satmaya kalkanlar kaybedecek! Türkiye’yi talana teslim etmeyeceğiz."