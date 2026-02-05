Keçiören Belediyesi Eski Başkanı AKP’li Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı hedef aldı. Altınok, Özarslan’ın AKP’ye geçmeye çalıştığını belirtti.

Altınok, Özarslan’ın parti değiştirme uğruna birilerine yaranmak için otoparkın üstündeki ışık ve ses gösterili su meydanının ihalesine bir firma soktuğunu iddia etti.

X hesabından paylaşımda bulunan Altınok, şunları söyledi, ”Parti değiştirmek için kapı kapı gezen Keçiören Belediye Başkanı'nın bu çabasından abisi, hamisi Mansur Yavaş'ın haberi ve bilgisi var mı?

Yoksa PORTAŞ'taki yolsuzlukları örtbas etmek için Mesut Özarslan'ın parti değiştirmesinin Mansur Yavaş'ı da mı rahatlatacağı düşünülüyor? Yapılan gerçek anketlerde Keçiören Belediye Başkanından memnuniyet oranı yerlerde. Oy verenler pişman, bir daha seçilmesi mümkün görünmüyor, Keçiören'deki güzellikler bir bir yok ediliyor. CHP Genel Merkezi ve teşkilatları bunları görmüyor mu?

"PARTİ DEĞİŞTİRME UĞRUNA OTOPARKIN ÜSTÜNDEKİ SU MEYDANININ İHALESİNE TEK FİRMA SOKTU"

Mesela parti değiştirme uğruna birilerine yaranmak için peşkeş çekilen otoparkın üstündeki ışık ve ses gösterili su meydanının ihalesine nasıl oluyor da yalnızca bir firma giriyor? Bu peşkeş size parti değiştirmek için kolaylık mı sağlayacak? Kafe yapacak başka yer mi bulamadınız? Altınok tarafından yapıldı diye şehrimizin, ülkemizin güzelliklerini yok ediyorsunuz. Bu muhteşem eseri her yaştan vatandaşımız ziyaret ediyordu. Burada kamu zararı vardır, buraya ruhsat ve iskan vermeyi düşünenler bunları göze alsın. Belediye Başkanlığı siyasi menfaat elde etme yeri değil hizmet etme yeridir. Vatandaşın size oy ve yetki verme sebebi budur. Bizim anlayışımız budur.

Takipçilerimize tekrar sesleniyorum, herkese duyurun ve bu talana dur deyin. Keçiören'imizin, Ankara'mızın, Türkiye'mizin güzelliklerine sahip çıkalım. Siyasi menfaat uğruna şehrimizin talan edilmesine izin vermeyelim.”

Gazeteci Sinan Burhan ise, konuya ilişkin, Keçiören Belediye eski Başkanı AKP’li Turgut Altınok ile görüştüğünü belirterek, görüşmede konuşulanları kamuoyuyla paylaştı.

"AKP'YE GEÇMEYE ÇALIŞIYOR"

Burhan, “Keçiören Belediye eski Başkanı Turgut Altınok’un bugün attığı tweetle ilgili kendisine sordum. Neden bu twiti attınız ? Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın yaklaşık 1000 AK Parti ve MHP’li çalışanı işten çıkardığını, kendisi hakkında iftira attığını söyledi. CHP’lilerin bile oy verdiğine pişman olduğunu, anketlerde oyunun ciddi şekilde düştüğünü ifade etti. AK Partiye geçmeye çalışıyor diyerek böyle bir anlayışın AK Parti’de yeri olmadığını belirterek tepkisini net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi” sözlerini sarf etti.

MESUT ÖZARSLAN'DAN İDDİALARA BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Mesut Özarslan'dan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Kulislere yansıyan bilgiye göre, Özarslan'ın Salı günü grup toplantısında AKP ye katılması bekleniyor.