İktidara yakınlığı ile bilinen GENAR araştırma şirketi Aralık 2025 çalışmasını yayımladı. Yayımlanan ankette CHP ve AKP arasındaki makas tüm uğraşlara rağmen gizlenemedi. İktidara yakınlığı ile bilinen GENAR AKP'yi yüzde 33.7'lik oy oranı ile önde gösterirken CHP ise çok düşük bir farkla yüzde 32.7'yle ikinci parti olarak yer aldı.

GENAR'ın Aralık 2025 anketi şöyle:

AKP yüzde 33.7 CHP yüzde 32.1, DEM Parti yüzde 9,6, MHP yüzde 7.8, İYİ Parti yüzde 5,0, Anahtar Parti yüzde 3.5, Zafer Partisi yüzde 3.0, Yeniden Refeh Partisi yüzde 2.9, TİP yüzde 1.7, diğer 0.7