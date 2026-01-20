Metropoll Araştırma'nın "Hükümetin 2025 Yılı Karnesi" araştırmasında vatandaşa "Erdoğan yönetimini ekonomi, sağlık, dış politika sığınmacılar politikası, kadına şiddetle mücadele ve tarım politikaları anlamında başarılı mı yoksa başarısız mı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi. AKP'nin 2025 yılı karnesini belirleyen notlarda AKP sınıfta kaldı.

EKONOMİ YÜZDE 75,3 TARIM YÜZDE 74, SIĞINMACILAR YÜZDE 71,8

Özellikle ekonomi, tarım ve sığınmacılar konusunda AKP'nin başarısızlık oranı yüzde 70'in üzerinde ölçüldü. Karnede "pozitif not" olmazken, başarılı ve başarısız diyenlerin en yakın olduğu alan sağlık olarak ön plana çıktı.

İŞTE HÜKÜMETİN 2025 YILI KARNESİ

Sağlık politikası: Yüzde 47,1 başarılı / Yüzde 49,9 başarısız

Dış politika: Yüzde 42,5 başarılı / Yüzde 51,9 başarısız

Sığınmacılar politikası: Yüzde 24,2 başarılı / Yüzde 71,8 başarısız

Kadına şiddetle mücadele: Yüzde 23,2 başarılı / Yüzde 74,2 başarısız

Ekonomi politikası: Yüzde 22,2 başarılı / Yüzde 75,3 başarısız

Tarım politikası: Yüzde 20,9 başarılı / Yüzde 74 başarısız

Araştırma 28 ilde bin 103 katılımcı ile yapıldı.