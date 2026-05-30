Metropoll Araştırma’nın Nisan ayında gerçekleştirdiği “Özgür Özel yeni bir parti kurarsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorulu anketten sonra, sonuçların nasıl yorumlanacağı ile ilgili kamuoyunda tartışma çıktı.

Metropoll Araştırma’nın kurucusu Prof. Dr. Özer Sencar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anket sonuçları ile ilgili yorumlarda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

“TERCİHLER SEMPATİ OLARAK YORUMLANMALI”

Sencar, özellikle CHP dışındaki parti seçmenlerinin verdiği yanıtların doğrudan CHP’ye oy verme eğilimi olarak değerlendirilmesinin doğru olmayacağını belirtti.

Sencar, açıklamasında şunları söyledi,

“Diğer parti seçmenlerinin tercihlerini CHP’ye verecekmiş gibi değerlendirmek yerine KK ve ÖÖ’ye sempatileri şeklinde yorumlamak gerekir. AKP’lilerin yüzde 44’ünün CHP’ye oy verebileceği şeklinde yorumlamak ülke gerçekliğinden uzaklığı ifade eder.”

NE OLMUŞTU?

Metropoll’ün paylaştığı ankette katılımcılara, “Özgür Özel yeni bir parti kurarsa, aşağıdakilerden hangisine oy verirsiniz?” sorusu sorulmuştu.

Genel sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 34,7’si “Özgür Özel’in kuracağı yeni partiye oy veririm” cevabını verdi. “Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’ye oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 21,4 olarak ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 40,7’si “Hiçbirine oy vermem” derken, yüzde 3,2’si “Fikrim yok/Cevap yok” yanıtını verdi.

CHP SEÇMENİNDE ÖZGÜR ÖZEL ÖN PLANA ÇIKIYOR

Anketin parti seçmenlerine göre dağılımında CHP seçmeninin büyük bir bölümü Özgür Özel’i tercih etti. 14 Mayıs 2023 milletvekili seçiminde CHP’ye oy verdiğini belirten seçmenlerin yüzde 65,8’i, Özgür Özel’in yeni parti kurması halinde bu partiye oy vereceğini söyledi.

Aynı seçmen grubunda Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 21,7’de kaldı.

AKP SEÇMENİ YORUMU TARTIŞMA YARATMIŞTI

Ankette AKP seçmeninin yüzde 24,8’i Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’ye, yüzde 19,3’ü ise Özgür Özel’in kuracağı yeni partiye oy vereceğini ifade etmişti.

Bu iki oranın toplamı üzerinden “AKP seçmeninin yüzde 44’ü CHP’ye oy verebilir” yorumları yapılınca, Özer Sencar söz konusu okumanın hatalı olduğuna dikkat çekti.

Sencar’a göre bu tablo, AKP seçmeninin CHP’ye yöneldiği anlamına değil, Kılıçdaroğlu ve Özel’e yönelik göreli sempati düzeyine işaret ediyor.

SENCAR’DAN GERÇEKLİK UYARISI

Sencar’ın açıklaması, anket sonuçlarının doğrudan seçim davranışı olarak değil, siyasi aktörlere yönelik algı ve eğilimleri gösteren bir veri olarak okunması gerektiğini ortaya çıkardı.

Metropoll’ün araştırması, CHP’de mutlak butlan kararı sonrası süren genel başkanlık ve parti içi gelecek tartışmalarının kamuoyundaki yansımalarını göstermesi bakımından dikkat çekmişti.