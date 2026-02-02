Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ordu’da “Yüzyılın Konut Projesi” için önceki gün TOKİ’nin kura çekilişi törenine katıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen çekilişte, Ordu’da 29 bin 497 başvuru arasından 3 bin 334 hak sahibi belirlendi.

Kura çekiminden sonra Bakan Işıkhan, Orta Cami önündeki çay ocağına gitti. Işıkhan çay ocağında karşılaştığı emekli vatandaşlara AKP Ordu İl Başkanı Samet Özdemir ile simit ikram etti.

Özdemir'in tepsideki simitleri emeklilere tek tek ikram ederken Işıkhan’ın simitleri ikiye bölerek “yarım simit” olarak vermesi acı acı gülümsetti. Sosyal medyada gündem olan görüntülere tepki yağdı.