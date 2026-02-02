Survivor’da yeni eleme gecesi: Tuğçe adaya veda etti

Akşamki ödül yarışmasında ise üstünlük sağlayan taraf Gönüllüler (mavi takım) oldu. Peki Survivor’dan kim ayrıldı, dün gece kim veda etti? İşte detaylar, 1 Şubat 2026 Survivor Ünlüler-Gönüllüler elenen yarışmacı...