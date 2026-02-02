Yeniçağ Gazetesi
02 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Survivor'da yeni eleme gecesi: Tuğçe adaya veda etti

Survivor’da yeni eleme gecesi: Tuğçe adaya veda etti

Survivor 2026’da 1 Şubat bölümünde nefesler tutuldu. Gönüllüler ödül oyununu domine etti, Ünlüler cezayı aldı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Survivor’da yeni eleme gecesi: Tuğçe adaya veda etti - Resim: 1

Survivor 2026 sezonunda 1 Şubat Pazar yayınlanan bölümde elenen isim netleşti. Tv8’de ekrana gelen programın düello heyecanı dün gece yaşandı.

Survivor’da yeni eleme gecesi: Tuğçe adaya veda etti - Resim: 2

Eleme potasında yer alan Meryem ile Tuğçe, kazanmak üzere kıyasıya mücadele verdi. Müsabaka sona erince Kader Konseyi, kaybeden taraf için son kararı açıkladı.

Survivor’da yeni eleme gecesi: Tuğçe adaya veda etti - Resim: 3

Akşamki ödül yarışmasında ise üstünlük sağlayan taraf Gönüllüler (mavi takım) oldu. Peki Survivor’dan kim ayrıldı, dün gece kim veda etti? İşte detaylar, 1 Şubat 2026 Survivor Ünlüler-Gönüllüler elenen yarışmacı...

Survivor’da yeni eleme gecesi: Tuğçe adaya veda etti - Resim: 4

SURVİVOR ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER 2026 ÖDÜL YARIŞMASINI HANGİ TAKIM ALDI?

Yoğun çekişmenin hiç eksik olmadığı Survivor 2026’da yarışmacılar ödül etabında parkurda ter döktü.

Survivor’da yeni eleme gecesi: Tuğçe adaya veda etti - Resim: 5

Kırmızı ile mavi takımların kapıştığı mücadelede herkes galibiyet için son gücünü kullandı.

Survivor’da yeni eleme gecesi: Tuğçe adaya veda etti - Resim: 6

Nefes kesen çekişmenin ardından ödülü Gönüllüler takımı kaptı. Ünlüler ekibi ise cezayı göğüsledi.

Survivor’da yeni eleme gecesi: Tuğçe adaya veda etti - Resim: 7

ELEME DÜELLOSUNDA KİM BAŞARI ELDE ETTİ?

Bu haftanın eleme adayları arasında Lina, Seren Ay, Tuğçe ve Meryem bulunuyordu. Geçen bölümde Lina ile Seren Ay, yarışmacı oylarıyla potadan kurtulmuştu.

Survivor’da yeni eleme gecesi: Tuğçe adaya veda etti - Resim: 8

Dün akşamki düelloda Meryem ve Tuğçe karşı karşıya geldi. Zaferi Meryem elde etti.

Survivor’da yeni eleme gecesi: Tuğçe adaya veda etti - Resim: 9

SURVİVOR’DA KİM VEDA ETTİ?

Düelloda yenilen Tuğçe, Kader Konseyi önüne çıktı. Rakip takım, eleme adayı hakkındaki tercihini belirtti.

Survivor’da yeni eleme gecesi: Tuğçe adaya veda etti - Resim: 10

Sonuçta mavi takımın oylamasıyla Survivor 2026’dan ayrılan yarışmacı Tuğçe olarak kayıtlara geçti.

Yeniçağ Gazetesi
